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В Следственном комитете приняли родственников погибшего военнослужащего Тиграна Мхояна

В Следственном комитете приняли родственников погибшего военнослужащего Тиграна Мхояна

По поручению председателя СК РА Айка Григоряна, заместитель председателя СК, начальник Главного военного следственного управления Артак Кркяшарян 18.02.2020 г. принял родственников погибшего 12 февраля срочного военнослужащего Тиграна Мхояна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В ходе встречи были обсуждены следственные и процессуальные действия по уголовному делу, возбужденному по данному факту.

А. Кркяшарян заверил родных погибшего, что со стороны органа предварительного следствия будут расследованы все обстоятельства, имеющие существенное значение по уголовному делу и давшие правопреемникам потерпевшего поводы для беспокойства.




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БелТА


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