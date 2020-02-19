Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

В образцах свиных кормов обнаружены бактерии кишечной группы и плесени

В образцах свиных кормов обнаружены бактерии кишечной группы и плесени

Причиной падения свиней в трех хозяйствах общины Акор Лорийской области были возбудители анаэробной и коковой инфекции, которые были обнаружены при лабораторном исследовании во взятых образцах. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Специалисты Лорийского областного центра Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА взяли пробы и из кормов свиней. Согласно результатам экспертизы, в них были обнаружены бактерии кишечной группы и плесени.

В настоящее время в трех хозяйствах села Акори зафиксировано падение поголовья свиней - 165 голов.

В течение последних двух недель инспекторы ИОБП держали в центре ежедневного внимания эти хозяйства общины Акори, изолировали их, следили за тем, чтобы надлежащим образом выполнялись работы по захоронению каждой партии мертвых животных, дезинфекции данной территории и хлева с целью предотвращения распространения инфекции.

После получения результатов проб свиных кормов были проведены контрольные работы по выяснению источника его приобретения. Результаты будут представлены.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации