В образцах свиных кормов обнаружены бактерии кишечной группы и плесени

Причиной падения свиней в трех хозяйствах общины Акор Лорийской области были возбудители анаэробной и коковой инфекции, которые были обнаружены при лабораторном исследовании во взятых образцах. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Специалисты Лорийского областного центра Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов РА взяли пробы и из кормов свиней. Согласно результатам экспертизы, в них были обнаружены бактерии кишечной группы и плесени.

В настоящее время в трех хозяйствах села Акори зафиксировано падение поголовья свиней - 165 голов.

В течение последних двух недель инспекторы ИОБП держали в центре ежедневного внимания эти хозяйства общины Акори, изолировали их, следили за тем, чтобы надлежащим образом выполнялись работы по захоронению каждой партии мертвых животных, дезинфекции данной территории и хлева с целью предотвращения распространения инфекции.

После получения результатов проб свиных кормов были проведены контрольные работы по выяснению источника его приобретения. Результаты будут представлены.