"Armenia Wine" стала победителем престижной выставки "ProdExpo-2020" в Москве

"Armenia Wine" удостоилась трех медалей на престижной выставке "ProdExpo-2020". Жюри международной выставки "ProdExpo-2020" наградило компанию "Armenia Wine" одной золотой и двумя серебряными медалями. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании. 27-я выставка пищевой продукции "ProdExpo-2020" завершилась в Москве 14-го февраля. В ней приняли участие порядка 2600 производителей из 70 стран. Эта крупнейшая международная выставка является одной из лучших площадок для приобретения партнеров, обсуждения проблем сферы, выхода на новые рынки и презентации продукции потребителю. В ходе прошедшего в рамках выставки международного конкурса дегустации авторитетное жюри, в которое вошли виноделы, эксперты, представители союзов потребителей и критики, оценило порядка 800 видов продукции участников выставки, согласно признанным международным стандартам. Уже 8-й год в рамках этой ежегодной международной выставки армянские вина благодаря своим отличным вкусовым качествам привлекают внимание и завоевывают сердца гостей выставки, заставляя выбирать их.

Компания "Armenia Wine" в этом году также участвовала в выставке, представив ассортимент своих изысканных и непревзойденных вин, который удостоился высокой оценки как потребителей, так и крупных международных партнеров. "Каждый раз, презентуя наши вина на международных выставках, мы также представляем лучшие традиции тысячелетней истории виноделия Армении, удостаиваясь высочайшей оценки. В очередной раз сотрудники нашей компании вернулись в Армению с одной золотой и двумя серебряными наградами. Мы гордимся нашими достижениями, поскольку наша компания, ставшая символом современного виноделия, не только позволила посетителям выставки ощутить превосходный вкус вин, но в очередной раз достойно представила культуру армянского виноделия", - подвела итоги выставки коммерческий директор компании Кристине Варданян. Как сообщили в компании "Armenian Wine", золотой медали удостоилось вишневое вино "Armenia", а белое полусладкое вино "Armenia Muscat" и розовое полусухое шампанское "Armenia", приготовленное соответственно из сортов винограда мускат и арени получили серебряные медали.