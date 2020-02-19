18-летняя дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в зеркале

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией без нижнего белья. Снимок появился вInstagram-аккаунте девушки.

На фото 18-летняя Гербер стоит полубоком перед зеркалом в ванной топлес, прикрыв грудь левой рукой. Из одежды на ней только тренировочные штаны серого цвета, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, Гербер продемонстрировала поклонникам несколько своих татуировок, а также макияж, выполненный британской визажисткой Наоко Синцу, и прическу с эффектом мокрых волос, автором которой выступила Анна Кофоне.