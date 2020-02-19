Президент Ирана подтвердил приверженность ядерной сделке

Соглашение по иранской ядерной программе живо, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.

"То, что международный суд принимает решение против США и говорит им, что санкции – это ошибка, показывает, что эта сделка по-прежнему жива. Боязнь за обстановку, которую принесет через несколько месяцев ядерная сделка, говорит, что соглашение живо", - сказал Роухани, чье выступление транслировалось иранским телевидением, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.