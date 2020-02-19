Билли Айлиш объяснила, почему перестала читать комментарии в Instagram

Американская певица Билли Айлиш объяснила в интервью телеведущей Луизе Минчин, почему перестала читать комментарии в социальной сети Instagram, сообщает NME.

"Это разрушало мою жизнь, — прокомментировала Айлиш. — Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя".

По мнению обладательницы пяти премий "Грэмми", для многих "троллей" в сети оставлять негативные комментарии — это действительно смешно. Поэтому никто не собирается останавливатьсяՙсообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости՚

Билли Айлиш считает "безумием", что вообще читала негативные записи, и что ей надо было давно остановиться.

"Проблема в том, что я всегда хотела оставаться на связи с фанатами и продолжать общаться с ними. Не все же "тролли". Но интернет настолько плохо влияет на мою жизнь, что я вычеркнула его", — объяснила певица.