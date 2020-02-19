Гражданину Армении, проживающему в РФ, назначено пособие 1 млн драмов, по рождению третьего ребенка

Гражданин Армении, проживающий в Российской Федерации, обратился к Защитнику прав человека Армении с просьбой оказать содействие в назначении единовременного пособия при рождении третьего ребенка. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Гражданин сообщил, что третий ребенок родился в Российской Федерации, государственную регистрацию рождения ребенка осуществил уполномоченный орган Российской Федерации.

С просьбой о назначении единовременного пособия при рождении третьего ребенка он обратился в государственную службу социального обеспечения аппарата Министерства труда и социальных вопросов РА, однако просьба была отклонена по той причине, что не представлен документ о неполучении пособия в связи с рождением ребенка в Российской Федерации.

По утверждению гражданина, в Российской Федерации отказываются предоставить ему документ о том, что он не получал пособия по случаю рождения ребенка, мотивируя это тем, что ни ребенок, ни родители ребенка не являются гражданами Российской Федерации.

В рамках процедуры обсуждения омбудсмен направил письмо в Министерство труда и социальных вопросов. В результате, был сделан запрос в компетентный орган РФ для получения информации о том, что ребенку не назначено единовременное пособие, и по результатам ответа назначено единовременное пособие рождения ребенка в размере, установленном для третьего ребенка.