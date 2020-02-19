В Генеральной прокуратуре Армении обсуждены вопросы правовой борьбы с криминальной субкультурой

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян провел совещание по вопросам применения закона о криминализации деяний, касающихся криминальной субкультуры. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

В совещании приняли участие министр юстиции РА Рустам Бадасян, временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности РА Эдуард Мартиросян, временно исполняющий обязанности начальника Полиции РА Арман Саркисян, председатель Следственного комитета РА Айк Григорян, начальник уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА Артур Гоюнян и другие представители прокуратуры и других правоохранительных органов.

На основе исследований и анализа, проведенных относительно имеющегося в РА высокого статуса криминального чина, проявлений, формирований, носящих криминальную субкультуру, их размещения, известных механизмов деятельности, а также лучшего правоприменительного опыта стран с аналогичными законодательными регулированиями, были обсуждены уголовно-правовые характеристики уголовно-правовых деяний, являющихся наиболее опасным проявлением организованной преступности, предопределения и раскрытия этих деяний, вопросы, касающиеся правовых механизмов применения мер расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

Учитывая отсутствие соответствующей уголовно-процессуальной практики в условиях криминализации этих деяний, по возможности детально был затронут круг необходимых мероприятий по таким случаям, способы эффективного сотрудничества органов предварительного следствия и осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия на различных этапах следствия, вопросы, касающиеся сферы эффективных средств защиты участников судебного процесса.

Было уделено внимание всесторонней и последовательной борьбе с криминальной субкультурой структур по предотвращению и нейтрализации возможных попыток противодействия группировкам-носителям этой субкультуры.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян подчеркнул, что укоренившееся десятилетиями понятие считать искусственные и ложные законы уголовной субкультуры нормами, воплощающих их лиц авторитетами формирует серьезнейшую преступную среду, является основной причиной, способствующей преступлениям. По словам Артура Давтяна, будут использованы все возможные механизмы и правомерные ресурсы в общественных отношениях, в частности, в уголовно-исполнительных учреждениях, Вооруженных силах, чтобы искоренить криминальную субкультуру во всех ее проявлениях, обеспечив по возможности быстрые, ощутимые и предметные результаты.

В ходе обсуждения была поставлена задача снизить влияние и значение криминальной субкультуры в общественной среде, особенно среди молодежи и подростков, осуществить комплексные мероприятия по информированию общественности.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратил особое внимание на правила поведения, установленные и признанные в контексте эффективности уголовного преследования, обеспечения принципа правовой определенности группировкой, носящей криминальную субкультуру, понятие криминального авторитета, а также доказательную базу для реализации целей, преследуемых группировкой, носящей криминальную субкультуру, обеспечение единых критериев.

В ходе совещания по инициативе генерального прокурора РА было решено обеспечить строгую специализацию, выделить конкретных прокуроров и следователей, занимающихся этими делами.

С точки зрения повышения эффективности борьбы с криминальной субкультурой генпрокурор РА отметил также необходимость искоренения возможных связей представителей правоохранительных органов с подобными преступными группировками, проявления сотрудничества, проведения строгой карательной политики в случае выявления подобных случаев.

В ходе совещания были обсуждены также и другие проблемы по данному вопросу, было решено продолжать обсуждения и в рабочем порядке.