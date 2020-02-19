Кампания по информированию о программах поддержки сельского хозяйства в Арагацотнской области

В рамках кампании информирования о программах государственной поддержки сельского хозяйства в областях республики представители Министерства экономики РА 18 февраля в областной администрации Арагацотна организовали встречу с руководителями общин и с фермерами. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В мероприятии приняли участие начальник управления разработки сельскохозяйственных программ, использования ресурсов и развития кооперации Министерства экономики РА Ира Паносян, советник министра экономики РА Давид Давтян, другие ответственные лица сферы.

Представляя 12 программ государственной поддержки, осуществляемых в этой сфере, Ира Паносян отдельно коснулась новых инициатив министерства, в том числе программы развития животноводства в Армении на 2019 - 2024 годы, строительства малых и средних “умных” ферм и программ государственной поддержки овцеводству и козоводству.

“Это те программы, которые направлены на повышение интенсивности и производительности в сфере сельского хозяйства. Программы будут способствовать управлению рисками в сфере сельского хозяйства, в дальнейшем стимулируя также и развитие дорогостоящего сельского хозяйства”, - отметила в своей речи Ира Паносян.

Она добавила, что в ходе областных визитов фермеры проявляют очень больший интерес к новым программам.

Касаясь новой программы страхования сельского хозяйства, Ира Паносян подчеркнула, что фермеры Арагацотнской области могут застраховать все культуры, включенные в программу. Она также отметила, что для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в страховые компании “ИНГО Армения”, “Росгосстрах-Армения” или “Сил Иншуранс”.

Представитель министерства напомнила, что срок заключения страхового договора на риск весенних заморозков продлен до 21 февраля.

Заместитель начальника управления по реализации программ сельского хозяйства Артур Багдасарян представил программу “Софинансирования внедрения современных систем орошения”, в рамках которой для внедрения систем капельного орошения хозяйствующим субъектам, занимающимся переработкой сельскохозяйственных культур, оказывается государственная поддержка.

Кампания по информированию продолжится и в других областях республики.