50 000 книг школьным библиотекам: дар Министерства НОКС Армении

В рамках Дня дарения книг Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении подарит библиотекам всех общеобразовательных школ республики новоизданные книги.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр Араик Арутюнян. Он отметил, что школам будет предоставлено 50 тысяч книг.

Процесс распределения книг в областях планируется организовать посредством областных администраций.