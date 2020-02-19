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50 000 книг школьным библиотекам: дар Министерства НОКС Армении

50 000 книг школьным библиотекам: дар Министерства НОКС Армении

В рамках Дня дарения книг Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении подарит библиотекам всех общеобразовательных школ республики новоизданные книги.

 Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр Араик Арутюнян. Он отметил, что школам будет предоставлено 50 тысяч книг.

Процесс распределения книг в областях планируется организовать посредством областных администраций.




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БелТА


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