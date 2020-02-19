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Два легкомоторных самолета потерпели крушение на югe Австралии

Два легкомоторных самолета потерпели крушение на югe Австралии

Два легкомоторных самолета разбились во время выполнения тренировочных полетов в штате Виктория. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом в среду сообщил портал 9News.

По его данным, самолеты столкнулись в воздухе во время выполнения тренировочных полетов недалеко от Мангалора, расположенного в 120 км к северу от Мельбурна. После сигнала о происшествии в 11:30 местного времени (03:30 мск) на место крушения прибыли наряды полиции, спасатели и врачи, однако спасти членов экипажей не удалось, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В полиции штата Виктория отметили, что в каждом из самолетов на момент аварии находились по два человека. Они погибли на месте, и установить их личности пока не удалось.

 

 




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БелТА


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