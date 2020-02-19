Пашинян предложил президенту предоставить гражданство Армении 105-летнему итальянцу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту 105-летнему итальянцу с армянскими корнями, Нурхану Жозефовичу, находящемуся в Армении, предоставить гражданство Республики Армения. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Сегодня я подписал очень памятный документ. Президенту Армении предложил 105-летнему нашему соотечественнику, согласно его заявлению, предоставить гражданство Армении. Нурхан Жозефович родился в 1915 году в Западной Армении, в настоящее время проживает в Республике Армения и в 105 лет, имея итальянское гражданство, захотел получить гражданство Армении. Каждый армянин мира должен иметь гражданство РА. Гордый гражданин Республики Армения”, - отметил премьер-министр.

Гражданин Италии 105-летний армянин Нурхан Богосович Жозефович уже несколько месяцев находится в Армении. Решил не только провести оставшуюся часть жизни в Армении, но и получить гражданство РА.

“Я приехал в Армению впервые. К сожалению, рабочие годы сложились так, что я не смог за это время побывать в Армении. Как говорится, никогда не поздно, я приехал с большой любовью и очень рад, что я здесь”, - сказал в беседе с Арменпресс дедушка Нурхан.

Нурхан Жозефович родился в Турции в 1915 году. Вначале они с семьей проживали в Стамбуле, затем переехали в Анкару. Отец был торговцем, шляпником. Ткани привозил из Италии и на месте шил шляпы. Он обеспечил все условия, чтобы дети получили хорошее образование. Нурхан Жозефович получил образование в местной итальянской школе. Он всегда отличался успеваемостью, и не случайно, что был в центре внимания итальянских специалистов. После окончания образования некоторое время работал в посольстве Италии в Турции. Вначале работал секретарем по культуре. Так началась его дипломатическая работа. В дальнейшем Нурхан Жозефович работает в посольстве в качестве третьего секретаря, затем второго, военного атташе, дипломатическую деятельность он завершил на посту первого секретаря.

Уже в пенсионном возрасте уехал в Италию, где и жил некоторое время. И вот несколько месяцев назад он переехал в Армению. У дедушки Нурхана нет детей, мать и жена скончались, и сейчас он живет в Армении с семьей сына сестры и сестры.