Европейские индексы - 18-02-20
МОСКВА, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.75% и составил 13681.19 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 6056.82 пункта, британский FTSE снизился на 0.69% и составил 7382.01 пункта, а российский RTSI снизился на 1.80% и составил 1515.54 пункта.
- 16:13 Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
- 16:04 Умерла актриса из «Ангелов Чарли 2»
- 15:58 Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом
- 15:45 Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
- 15:38 Старейшая АЭС Франции прекратит работу в июне
- 15:24 Алексан Алексанян освобожден от должности начальника управления морально- психологического обеспечени
- 15:17 На борту Diamond Princess зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом
- 15:13 Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal
- 15:12 В день дарения книги Араик Арутюнян дарил прохожим интересные произведения
- 15:07 В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом
- 14:59 Ильхам Алиев поехал в Мюнхен устраивать шоу, а не обсуждать карабахский конфликт
- 14:57 Аэропорт Алеппо принял первый за восемь лет пассажирский самолет
- 14:45 Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
- 14:42 Пилот Jetman взлетел над Дубаем на реактивном ранце на высоту почти 2 км
- 14:31 Никто не лишен водительских прав из-за системы баллов: Пашинян назвал причины лишения прав
- 14:25 Скончалась поэтесса, публицист Седа Вермишева
- 14:15 Бен Аффлек назвал алкоголизм причиной развода и отказа от роли Бэтмена
- 14:11 Образовательные учреждения не будут вовлечены в какой-либо политический процесс: министр НОКС
- 14:06 Неизвестный похитил шкатулку с казной Дадиванка
- 14:04 Герои Азербайджана - убийцы спящих армян, и эта политика до сих пор не изменилась
- 13:54 Идеи молодых начинающих предпринимателей не остаются незамеченными
- 13:43 Эрдоган заявил, что новая военная операция Турции в Идлибе является вопросом времени
- 13:37 Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19
- 13:13 Власти Китая утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса
- 13:07 Президент Армении получил предложение об отставке начальника военной полиции
19:59, 17.02.2020
Просмотрели 3935 раз Интервью Муталибова о Ходжалу настоящее, а Алиев лжет: эксклюзивное интервью Даны Мазаловой
17:36, 13.02.2020
Просмотрели 2102 раз Депутаты парламента Сирии стоя приветствовали признание Геноцида армян бурными аплодисментами
21:35, 13.02.2020
Просмотрели 2074 раз Фонд Фридриха Эберта готов помочь Армении на пути изменений
17:58, 13.02.2020
Просмотрели 1722 раз Турция пытается скупить армянский квартал в Старом городе Иерусалима: израильские СМИ бьют тревогу
18:38, 12.02.2020
Просмотрели 1335 раз Потомок пережившего Геноцид армян рассказал о намерении предъявить требования Турции