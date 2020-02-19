Европейские индексы - 18-02-20

МОСКВА, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.75% и составил 13681.19 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 6056.82 пункта, британский FTSE снизился на 0.69% и составил 7382.01 пункта, а российский RTSI снизился на 1.80% и составил 1515.54 пункта.