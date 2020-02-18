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Владислав Сурков освобождён от должности помощника президента РФ

Владислав Сурков освобождён от должности помощника президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.




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