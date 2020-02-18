Пользователи Twitter пожаловались на сбои
Более 70 процентов пользователей Twitter не могут зайти на сайт социальной сети. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил портал Downdetector.
По данным сервиса, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, на проблемы с доступом к Twitter пожаловались преимущественно жители Японии, Великобритании и США.
Россияне стали сообщать о сбоях с 17 часов по московскому времени
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