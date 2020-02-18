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Позиция Азербайджана отрицает права народа Арцаха: глава МИД Армении спецпредставителю ЕС

Позиция Азербайджана отрицает права народа Арцаха: глава МИД Армении спецпредставителю ЕС

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и недавних встреч, проведенных в этих рамках. Стороны двусторонне подчеркнули необходимость придания реального значения мирным соглашениям, достигнутым между народами. В этом контексте министр иностранных дел Армении подчеркнул важность направления публичных сигналов и месседжей о мире своим обществам на уровне руководства и отметил, что азербайджанская сторона продолжает занимать максималистские позиции, отрицающие права народа Арцаха, что препятствует прогрессу в мирном процессе.

Стороны обменялись мнениями по многосторонней повестке партнерства Армения-ЕС, затронули актуальные международные и региональные вопросы.




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БелТА


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