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Чалян и Алексанян примут участие в Олимпиаде в Токио 

Чалян и Алексанян примут участие в Олимпиаде в Токио 

Тренеры сборной Армении по греко-римской борьбе выбрали борцов для представления страны на 32-й летней Олимпиаде в Токио.

Как сообщает Арменпресс, по решению тренерского совета Карапет Чалян (77 кг) и Артур Алексанян (97 кг) будут готовиться к 32-й летней Олимпиаде.

Пока у Армении три путевки на Олимпиаду. Третьим является гимнаст Артур Давтян.




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БелТА

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