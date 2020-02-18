Чалян и Алексанян примут участие в Олимпиаде в Токио 

Тренеры сборной Армении по греко-римской борьбе выбрали борцов для представления страны на 32-й летней Олимпиаде в Токио.

Как сообщает Арменпресс, по решению тренерского совета Карапет Чалян (77 кг) и Артур Алексанян (97 кг) будут готовиться к 32-й летней Олимпиаде.

Пока у Армении три путевки на Олимпиаду. Третьим является гимнаст Артур Давтян.