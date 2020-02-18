Азиатские индексы - 18-02-20

ТОКИО, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.40% и составил 23193.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.31% и составил 1665.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 2984.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.54% и составил 27530.20 пункта.