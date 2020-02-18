Ашрафа Гани официально объявили победителем на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани во вторник официально объявлен победителем на выборах главы государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, который транслирует пресс-конференцию председателя Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Хавы Алам Нуристани.

Как заявила глава НИК, "окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента страны, которые состоялись в сентябре 2019 года, свидетельствуют, что победу на них одержал Ашраф Гани".

Согласно итоговым данным, представленным НИК, Гани получил 50,64% голосов избирателей, за него проголосовало более 923 тыс. граждан страны, имеющих право голоса и пришедших на избирательные участки. На втором месте оказался премьер-министр страны Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

В общей сложности избирком Афганистана использовал 1 млн 823 тыс. 948 бюллетеней, которые были признаны действительными.

Президентские выборы состоялись в Афганистане 28 сентября. При подсчете голосов впервые были применены биометрические технологии, поэтому подведение итогов выборов затянулось на несколько месяцев.