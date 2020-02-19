День дарения книги - это праздник: Лусине Бадалян и Грант Тохатян советуют что читать

Книга - наш искренний друг, товарищ, один из лучших способов познания мира, и ее всегда необходимо переоценивать. Чтобы повысить интерес и любовь к книге, к чтению день рождения Всеармянского поэта Ованеса Туманяна, 19 февраля, отмечается в Армении как День дарения книги.

Праздник укоренился с 2008 года благодаря инициативе председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна, которого уже нет с нами.

Об этом празднике, книге и литературе корреспондент Арменпресс беседовал с актером, народным артистом РА Грантом Тохатяном и депутатом НС РА от фракции “Мой шаг” Лусине Бадалян.

“Книги дарил, дарю и буду дарить всегда, а выбор той или иной литературы связан с данной эпохой и с возрастом. В детстве благодаря своим родителям я много читал произведения Александра Дюма - “Три мушкетера” и другие. Потом наступил возраст, когда хотелось читать книги, которых не было в Советском Союзе, сейчас я не могу достаточно времени могу посвящать художественной литературе и в основном читаю профессиональную. Тем не менее, есть писатели, чьи книги всегда на моем столе. Речь о Гранте Матевосяне, Достоевском, Чехове. Их произведения я выбираю по настроению. Иногда читаю “Братьев Карамазовых” Достоевского, иногда – “Идиот”, иногда рассказы. Я люблю работы Акопа Пароняна, автора, который до сих пор не полностью изучен. Очень хотел бы владеть западноармянским языком, и играть Пароняна, потому что у него прекрасные пьесы”, - подчеркнул Тохатян.

Он сообщил, что в День дарения книги, 19 февраля, они с дочерью Лилит Тохатян встретятся с детьми. Будут в книжном доме “Зангак”. Они современным детям будут рассказывать сказки.

Лусине Бадалян тоже относится к празднику дарения книг более чем положительно и постоянно пытается содействовать популяризации праздника книги, поскольку читающий народ -побеждающий народ, и нужно делать все, чтобы чтение и литература стали важной частичкой жизни всех людей.

“Если бы для общества чтение стало бы образом жизни, образом бытия, мы думали бы о малом, поскольку читающего человека ввести в заблуждение практически невозможно”, - отметила Бадалян.

Она дарит книги, не дожидаясь особых праздников. Прочитав какую-либо книгу, которая мне понравилась, я задумываюсь, кому из моих знакомых, близких, друзей она соответствовала бы, и обязательно дарю ее, чтобы он прочел бы ее и нашел бы себя в этой книге. В первую очередь дарю книги своим детям и призываю их обязательно прочесть ее. И этот год не будет исключением. У нас есть замечательные издательства, книжные магазины, где можно найти любое произведение на разных языках”, - сказала депутат НС.

Говоря о книге, которая ее впечатлила, Бадалян призналась, что, увы, за последний год она не успевала читать достаточно, но ей очень понравилось произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. После этой книги мне трудно было прочесть другую. Оказывается, вначале она была короче, но по просьбе читателей автор продолжал ее. Я читала полный вариант. Сейчас читаю книгу “Монах, который продал свой Феррари”, которую я еще не докончила”, - рассказала он.

Лусине Бадалян не забыла поговорить и о современной армянской литературе, подчеркнув, что молодые люди особенное внимание должны уделять именно этой литературе, поскольку есть чрезвычайные книги, которые очень интересны и конкурентоспособны. Хотелось бы, чтобы каждый армянин прочел произведения Гранта Матевосяна, Вардгеса Петросяна. Мой сын раскрывает для себя молодых писателей, и каждый раз после прочтения какого-то произведения очень воодушевленно пересказывает сюжет. Важно также и то, что в книжных магазинах работают замечательные консультанты. Они как психологи, смотрят на посетителя и понимают, что ему нужно. Одним словом, нужно обязательно прочитать наших современников”, - заключила депутат НС РА.

В рамках Дня дарения книг в столице и областях Армении проводятся многочисленные мероприятия. Писатели посещают школы, общаются с учениками и дарят им книги. Книжные магазины по случаю праздника продают книги по сниженным ценам, издательства представляют читателям новые книги, в библиотеках организуются мероприятия по чтению.

Анжела Амбарцумян