Еще один развод в королевской семье. Племянник королевы разводится после 26 лет брака

Племянник королевы Елизаветы II граф Сноудон и его супруга Серена, графиня Сноудон, решили развестись по обоюдному согласию. Как передает Арменпресс со ссылкой на BBC, об этом сообщил представитель четы Сноудонов.

Дэвид Армстронг-Джонс, носящий титул графа Сноудона, является сыном покойной принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса.

Супруги Сноудон провели в браке 26 лет, у них двое детей.

Объявление об этом было сделано спустя меньше недели после того, как стало известно о разводе внука королевы Питера Филипса с женой Отэм.

"Граф и графиня Сноудон достигли обоюдного согласия о том, что их брак подошел к концу и они будут разводиться. Они попросили прессу уважать право на личную жизнь как их самих, так и их семьи", - сказано в официальном заявлении супругов, обнародованном в понедельник.

Граф Сноудон женился на англо-ирландской артистократке Серене (в девичестве Стэнхоуп) в октябре 1993 года.

У пары двое детей - Чарльз Армстронг-Джонс, носящий титул виконт Линли, и леди Маргарита Армстронг-Джонс.

Мать графа Сноудона, принцесса Маргарет, скончалась в 2002 году; его отец, фотограф и кинорежиссер Энтони Армстронг-Джонс - в 2017-м.