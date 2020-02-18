Парламент Грузии утвердил нового генпрокурора, несмотря на протесты

Парламент Грузии большинством голосов утвердил на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на акции оппозиции, выступающей против его назначения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Должность генерального прокурора стала вакантной в декабре 2019 года после того, как бывший глава ведомства Шалва Тадумадзе вступил в ряды судей Верховного суда.

"Постановление парламента о назначении Ираклия Шотадзе генпрокурором принято. Желаю ему удачи", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.

В поддержку проголосовали 82 депутата, ни одного голоса против. Оппозиционные депутаты не присутствовали на голосовании. Трансляция голосования шла в прямом эфире на сайте законодательного органа.