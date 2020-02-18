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Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода

Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достиг финансового соглашения в рамках бракоразводного процесса с женой Мариной Уилер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Sky News.

Пара, состоявшая в браке более 25 лет, объявила о разводе в 2018 году. Уилер – вторая жена Джонсона, у пары четверо детей.

Сейчас Джонсон проживает на Даунинг-стрит вместе со своей 31-летней подругой Керри Саймондс.

Известно, что отношения 55-летнего Джонсона и Саймондс продолжаются более полутора лет, этот роман стал причиной развода Бориса с супругой Мариной Уилер. Джонсон заявлял, что готов жениться на Саймондс после завершения юридической процедуры развода

 




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БелТА


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