Чавушоглу допустил встречу Путина и Эрдогана в ближайшие дни

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил возможности проведения в ближайшие дни встречи президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, на которой лидеры обсудят ситуацию в Идлибе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они [делегации РФ и Турции на переговорах в Москве] обменялись мнениями касательно установления режима взаимного прекращения огня, возвращения к выполнению условий сочинского меморандума, а также совместного патрулирования. Если на переговорах в Москве не будет результатов, то в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов", - приводит во вторник слова главы МИД Турции телеканал ТРТ.

Турецкая делегация, которую возглавляет замглавы МИД Седат Онал, с 17 февраля находится в Москве и обсуждает с российскими коллегами ситуацию в сирийском Идлибе. Во вторник турецкие и официальные лица провели второй раунд переговоров, который, по данным Анатолийского агентства, уже завершился.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.