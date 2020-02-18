Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что военные отправили к своим наблюдательным пунктам в сирийском Идлибе 300 грузовиков с БТР, САУ и боеприпасами.

По данным телеканала, военная техника переброшена на границу с Сирией с целью дальнейшей отправки в зону деэскалации в Идлибе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последние две недели турецкие СМИ сообщали, что Анкара активно перебрасывает к границе с сирийским Идлибом спецназ и военную технику.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.