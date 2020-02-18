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Рустам Бадасян и Дебора Гризер обсудили направления развития сотрудничества

Рустам Бадасян и Дебора Гризер обсудили направления развития сотрудничества

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял делегацию, возглавляемую директором Армянской миссии USAID Деборой Гризер. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр поблагодарил за эффективное сотрудничество и отметил важность деятельности Фонда “Центр развития законодательства и правовых исследований” МЮ РА, который внес существенный вклад в процесс осуществления стратегических реформ.

Дебора Гризер также высоко оценила работу фонда, сотрудничество с Министерством юстиции в сфере борьбы с коррупцией и подтвердила готовность помогать правительству Армении в борьбе с коррупцией.

В ходе беседы министр Бадасян представил приоритеты министерства: создание Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда, реформы в сфере полиции и обсудил с партнерами возможности сотрудничества по указанным направлениям.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, направленных на содействие работам Комиссии по предотвращению коррупции и повышение доверия общества к судебно-правовой системе в результате антикоррупционной борьбы.




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БелТА


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