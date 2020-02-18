Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов уничтожил 54000 просроченных яиц

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении в связи с перепроизводством яиц проводит мероприятия государственного контроля на этом рынке, в частности, в организациях, производящих яйца. Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов.

Специалисты Армавирского областного центра Инспекционного органа в ООО “Мяс” в общине Мясникян Армавирской области обнаружили 150 ящиков - 54000 просроченных яиц, которые на месте были уничтожены.

Инспекторы Котайкского областного центра ИОБП в ходе контроля в ООО “Лусакерт” обнаружили около 130 000 яиц с маркировкой “на будущее”, на которых были числа 19, 20, 22 2020 года.

Было выдано распоряжение о приостановлении реализации продукции, был проведен отбор проб для определения свежести яиц. Результаты лабораторной экспертизы будут представлены в дальнейшем.