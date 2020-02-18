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Facebook создаст специальный надзорный совет для обжалования решений по контенту

Facebook создаст специальный надзорный совет для обжалования решений по контенту

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, намерена создать независимый надзорный совет, благодаря которому пользователи смогут обжаловать решения социальной сети о размещаемом ими контенте. С таким заявлением выступил глава Facebook Марк Цукерберг, слова которого приводит газета Financial Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такие компании, как моя, также нуждаются в более тщательном контроле, когда речь идет о принимаемых нами решениях, поэтому мы создаем независимый надзорный совет, чтобы люди могли обжаловать решения относительно контента Facebook", - отметил Цукерберг. Технологические компании, по его словам, должны служить обществу, что налагает на них определенную ответственность. Именно поэтому необходимо усилить контроль и привлекать компании к ответственности за совершаемые ими ошибки.

"Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям", - добавил он. В настоящее время, как указывает Цукерберг, Facebook уже публикует более подробные отчеты о вредоносном контенте, чем любая другая крупная интернет-платформа.

В понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом заявил, что Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Социальные сети, по мнению Бретона, "несут ответственность как перед европейскими пользователями, так и перед лицом демократии".




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БелТА


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