Facebook создаст специальный надзорный совет для обжалования решений по контенту

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, намерена создать независимый надзорный совет, благодаря которому пользователи смогут обжаловать решения социальной сети о размещаемом ими контенте. С таким заявлением выступил глава Facebook Марк Цукерберг, слова которого приводит газета Financial Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такие компании, как моя, также нуждаются в более тщательном контроле, когда речь идет о принимаемых нами решениях, поэтому мы создаем независимый надзорный совет, чтобы люди могли обжаловать решения относительно контента Facebook", - отметил Цукерберг. Технологические компании, по его словам, должны служить обществу, что налагает на них определенную ответственность. Именно поэтому необходимо усилить контроль и привлекать компании к ответственности за совершаемые ими ошибки.

"Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям", - добавил он. В настоящее время, как указывает Цукерберг, Facebook уже публикует более подробные отчеты о вредоносном контенте, чем любая другая крупная интернет-платформа.

В понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом заявил, что Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Социальные сети, по мнению Бретона, "несут ответственность как перед европейскими пользователями, так и перед лицом демократии".