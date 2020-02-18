В укрупненных и приграничных общинах Гегаркуникской области будут реализованы грантовые программы

В укрупненных и приграничных общинах Гегаркуникской области в течение этого года будут реализованы грантовые программы, которые будут стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, туризма и инфраструктур. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, в областной администрации Гегаркуника состоялась встреча с участием сторон, подавших заявки на межсекторный грант, направленный на развитие укрупненных и приграничных сельских общин области. Она была организована в рамках первого этапа конкурса программы Смарт на грантовые программы межотраслевого сотрудничества армянского Каритасе ППА Арамазд. Во встрече участвовали организации гражданского общества, сотрудничавшие с армянской партией “Процветающая Армения”, органы местного самоуправления, малые и средние предприятия.

В ходе встречи, руководитель программы “Смарт” Зара Аганян отметила, что цель гранта межотраслевого сотрудничества - содействовать решению первоочередных проблем, направленных на развитие общин в объединенных сельских общинах, в том числе в приграничных общинах. Она была организована партией "Процветающая Армения", в рамках программы “Смарт” первого этапа объявленного конкурса на грантовые программы межотраслевого сотрудничества. “Согласно требованиям программы, межотраслевые грантовые программы, направленные на развитие общин, должны способствовать улучшению социально-экономических условий в объединенных сельских и приграничных общинах, предотвращению оттока молодежи из приграничных сельских общин, повышению качества профессионального обучения, стимулированию сельхозпроизводства и развитию сельского туризма, реформированию общинных инфраструктур, развитию малого и среднего предпринимательства в сельских районах, улучшению деятельности органов местного самоуправления:

Мы намерены этой встречей предоставить информацию о шагах конкурса, чтобы у заявителей была более образная идея в процессе составления заявок и их представления на конкурс. Наша цель - информировать заявителя об условиях и возможностях предоставления беспроцентного бизнес-займа в общинах. Это открытое обсуждение, в ходе которого мы сможем также зарегистрировать умные и интересные идеи и предложения, направленные на развитие общин, которые в дальнейшем будут финансироваться и претворяться в жизнь”, - отметила руководитель программы.

Представленные межотраслевые грантовые программы Гегаркуникской области предусмотрено осуществить в общинах Чамбарак, Варденис, Шогакат, Гегамасар. Стоимость программы, по заверению руководителя программы, составит 8 - 10 тысяч евро. Представленные заявки будут обсуждены экспертами-специалистами организации. Крайний срок подачи заявок, как было отмечено в ходе встречи, установлен 2 марта 2020 года.

Хосров Хлхатян