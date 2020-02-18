У граждан должна сформироваться уверенность, что государственная власть не крадет: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня совещание, в ходе которого была обсуждена Концепция налоговой реформы в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр финансов Атом Джанджугазян представил изложенные в концепции налоговой реформы цели, направления и принципы, в соответствии с которыми должны произойти эти изменения, а также ожидаемые результаты этих изменений. Основная цель - разработать сбалансированный подход, который будет способствовать созданию благоприятных условий для экономического развития, решению социальных проблем и сбалансированному отношению к окружающей среде. Министр коснулся шагов, направленных на совершенствование налоговой политики, упрощение налогового администрирования и укрепление культуры уплаты налогов.

Подчеркнув важность темы, премьер-министр Пашинян сказал: “В ближайшее время мы пойдем на определенные смелые решения, начиная с налога на имущество и заканчивая другими налоговыми изменениями. Логика и цель этих смелых решений заключается в том, что государственные доходы должны увеличиваться так и по той логике, чтобы экономика могла расти. И люди должны изменить то отношение к уплате налогов, которое существует сегодня в Республике Армения. Что нужно сделать, чтобы точно донести это послание до граждан Армении? Прежде всего, краеугольным камнем является борьба с коррупцией, то есть каждый гражданин Республики Армения должен быть убежден в том, что в Армении сформировано правительство, которое не ворует у граждан, не ворует ни у кого вообще, и не только правительство, но и вся государственная система сверху донизу. У граждан должна сформироваться уверенность в том, что государственная власть не ворует, и если бывают случаи кражи, то эти люди выявляются и несут ответственность.

Во-вторых, это постоянный рост эффективности расходов на систему государственного управления, что означает, что мы должны ежегодно убеждать наших граждан в том, что те деньги, которые они платят, мы тратим целенаправленно, эффективно и точно, в том числе выдавая зарплаты сотрудникам системы государственного управления, начиная от вознаграждений до других социальных гарантий. Думаю, все необходимые политические условия для этого созданы по итогам 2019 года, мы должны обеспечить также высокую оплату труда сотрудников системы госуправления, в то же время гарантируя их высокую квалификацию”.

В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы укрепления и внедрения культуры неуклонной выплаты налогов, предоставления налоговых льгот по сферам, внедрения системы декларирования доходов, сбора налогов и др.

Никол Пашинян отметил, что представленная концепция должна стать основой стратегии налоговых реформ, и при ее обсуждении и доработке следует рассматривать задачи с точки зрения долгосрочных решений и обеспечения взаимосвязи с другими концептуальными документами.