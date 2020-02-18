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Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

Россия и Турция приступили ко второму раунду переговоров по Идлибу в Москве

Делегации России и Турции приступили во вторник ко второму раунду переговоров по ситуации в сирийском Идлибе в Москве. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, переговоры начались в 10:00 мск и проходят в закрытом для прессы режиме. Турецкую делегации возглавляет замглавы МИД Седат Онал, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

 

 




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БелТА


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