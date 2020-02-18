“Армянские орлы” - победители Восточного дивизиона “Pro Chess League”
Завершился групповой этап клубного турнира “Pro Chess League”.
Как передает Арменпресс, об этом написала Федерация шахмат Армении. 24 команды, по географическому положению, были разделены на три дивизиона: Западный, Восточный и Центральный. Победитель турнира “Pro Chess League” 2018 года клуб “Армянские орлы” был включен в Восточный дивизион, где его соперниками были сильные сборные Китая, России и Индии. Отметим, что в составе китайской команды выступал участник турнира претендентов Дин Лижэнь, в российском клубе - другой участник турнира претендентов Ян Непомнящий, а индийский клуб пополнил сильнейший шахматист Азербайджана Шахрияр Мамедъяров.
Вчера в последнем, 7 туре соперником “Армянских орлов” был индийский клуб. Для того, чтобы занять первое место в группе, нашей команде достаточно было даже не очень крупное поражение, но наш клуб отпраздновал очередную победу.
Добавим, что выступающий за индийскую команду Мамедъяров из 4 возможных набрал лишь 1 очко.
С 144 очками “Армянские орлы” стали победителями Восточного дивизиона “Pro Chess League” и завоевали путевку в плей-офф.