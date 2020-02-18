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Армянские боксеры одержали победы и во вторых контрольных поединках

Армянские боксеры одержали победы и во вторых контрольных поединках

В последний день учебно-тренировочных сборов в украинском городе Ивано-Франковск армянские боксеры провели спарринг-поединки с представителями Украины, Чехии, Молдовы и Польши.

Как передает Арменпресс, свои поединки завершили победой армянские боксеры Корюн Согомонян (52 кг), Артур Базеян (57 кг), Оганес бачков (63 кг), Гурген Оганесян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Нарек Манасян (91 кг) и супертяжеловес Гурген Ованнисян.

Сборная Армении по боксу готовится к олимпийскому рейтинговому турниру, который состоится в Великобритании в марте.




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БелТА


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