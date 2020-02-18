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Более сотни врачей призвали Лондон прекратить пытки над Ассанжем

Более сотни врачей призвали Лондон прекратить пытки над Ассанжем

Более сотни врачей со всего мира призвали власти Великобритании прекратить страдания основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предоставить ему доступ к квалифицированной медицинской помощи. Соответствующая петиция за подписями 117 медиков из 18 стран была опубликована британским медицинским журналом The Lancet.

В коллективном обращении медиков осуждается лишение Ассанжа права на получение квалифицированной медицинской помощи и "применение в отношении него [психологических] пыток", что в прошлом году подтвердил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Врачи предупредили мировое сообщество о "создании опасного прецедента, когда медицинской профессией можно манипулировать как политическим инструментом",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Мы призываем правительства положить конец пыткам Ассанжа и обеспечить ему, пока еще не слишком поздно, доступ к наилучшему из доступных медицинскому обслуживанию", - говорится в заявлении.




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БелТА


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