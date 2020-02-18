Более сотни врачей призвали Лондон прекратить пытки над Ассанжем

Более сотни врачей со всего мира призвали власти Великобритании прекратить страдания основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предоставить ему доступ к квалифицированной медицинской помощи. Соответствующая петиция за подписями 117 медиков из 18 стран была опубликована британским медицинским журналом The Lancet.

В коллективном обращении медиков осуждается лишение Ассанжа права на получение квалифицированной медицинской помощи и "применение в отношении него [психологических] пыток", что в прошлом году подтвердил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Врачи предупредили мировое сообщество о "создании опасного прецедента, когда медицинской профессией можно манипулировать как политическим инструментом",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Мы призываем правительства положить конец пыткам Ассанжа и обеспечить ему, пока еще не слишком поздно, доступ к наилучшему из доступных медицинскому обслуживанию", - говорится в заявлении.