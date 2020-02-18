Апелляционный суд отменил ограничение права на свободное передвижение Армена Геворкяна

Апелляционный суд удовлетворил апелляцию адвоката бывшего руководителя аппарата президента Армении Армена Геворкяна, отменено ограничение права его подзащитного на свободное передвижение.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Армена Геворгяна Эрик Алексанян.

“Сегодня Апелляционный уголовный суд Республики Армения, рассмотрев кассационную апелляцию на бездействие Генеральной прокуратуры Республики Армения, представленную против решения от 10 декабря 2019 года, решил удовлетворить ее. Решение суда общей юрисдикции города Еревана от 10 декабря 2019 г. было отменено, обязав орган, осуществляющий производство, устранить нарушение прав Армена Геворгяна”, - написал Алексанян.

Адвокат также отметил, что ранее в связи с недопущением пересечения границы РА Армену Геворкяну он представил генеральному прокурору РА сообщение, в котором просил дать правовую оценку действиям главного управления уголовного розыска Полиции РА, в случае достаточности оснований для возбуждения уголовного дела - возбудить уголовное дело.

“Генпрокуратура РА, а затем и суд первой инстанции решили, что представленное мною сообщение абстрактное и не содержит конкретных данных о признаках преступления. Однако в дальнейшем вышестоящая инстанция справедливо обнаружила, что представленное мною сообщение носило не абстрактный характер, а содержало данные об особенностях преступления”, - написал адвокат Армена Геворкяна.