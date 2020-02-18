Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни Паркинсона

Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II ("Никаких больше туров II") из-за болезни Паркинсона. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении исполнителя.

В нем отмечается, что Осборн не сможет начать турне по США в мае, как было запланировано, поскольку направится в Швейцарию для прохождения курса лечения. "К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент", - подчеркнул музыкант,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Американская часть турне должна была начаться 27 мая концертом в Атланте (штат Джорджия). По данным британского телеканала Sky News, всего у исполнителя было запланировано 17 выступлений в различных городах США.

В октябре Осборн из-за проблем со здоровьем отменил европейскую часть мирового "прощального" тура. Нынешний перенос концертов произошел вскоре после того, как музыкант в январе впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона, слухи о которой появлялись с прошлого года. Теперь ближайшее выступление музыканта намечено на 23 октября в английском городе Ньюкасл.