Болтон раскритиковал политику Трампа, но надеется, что Белый дом разрешит выпуск его книги

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа в отношении ряда стран, при этом выразив надежду на то, что Белый дом в итоге снимет возражения против публикации его книги, рассказывающей в том числе о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Болтон заявил в понедельник, выступая в Университете Дьюка (штат Северная Каролина), выдержки из его выступления транслировала телекомпания CNN.

по словам Болтона, "было совершенно очевидно, что [курс Трампа в отношении КНДР] потерпит провал". "Нет ни одного доказательства того, что власти Северной Кореи приняли стратегическое решение отказаться от стремления к обладанию ядерными вооружениями", - приводит телекомпания слова Болтона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также он дал ясно понять, что на посту помощника президента США по национальной безопасности выступал за еще большее ужесточение курса по отношению к Ирану вплоть до смены руководства этой страны. "Я не считаю, что мы [США] оказываем [на Тегеран] максимальное давление", - сказал Болтон.

По данным газеты The Wall Street Journal, Болтон в ходе выступления также выразил мнение о "недостаточно жесткой" политике Трампа в отношении РФ.

Бывший помощник Трампа разочаровал журналистов и публику, ждавших от него откровений, изложенных в его книге. "Я надеюсь, что ее не запретят", - заметил Болтон. Он отказался раскрыть содержание ряда конфиденциальных бесед с президентом США, выразив надежду, что "когда-нибудь они станут достоянием общественности".