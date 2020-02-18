Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии в Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения сообщают, что по положению на 13:50 18-го февраля дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за опасности схода лавины на участке дороги Гудаури-Коби закрыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.