Начальник Генштаба подтвердил, что в Вооруженных силах произойдут кадровые изменения

В Вооруженных силах Армении произойдут кадровые изменения.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 18 февраля заявил начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян, касаясь слухов об ожидаемых изменениях в ВС в результтате последних трагических событий в армии.

“Будут кадровые изменения,официальные указы которых будут опубликованы”, - сказал Давтян.

18 февраля начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян был приглашен в Национальное собрание для обсуждения трагических случаев, происходящих в армии. Обсуждение было организовано постоянными комиссиями НС по вопросам обороны и безопасности и защиты прав человека и по общественным вопросам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 февраля на своей странице в Facebook обратился к состоявшемуся в правительстве обсуждению о событиях в армии.

“Был принят ряд важных, в том числе и кадровых решений. На этом фоне считаю необходимым подчеркнуть, что в 2019 году мы имели исторический минимум смертей в армии. И наша задача -сохранить эту динамику. Однако, для этого, считаю важным исключение нервной атмосферы вокруг армии. Нет разделения армия – общество. Мы одно тело, одна семья, один организм. И мы победим. Слава славной армянской армии”, - написал Никол Пашинян.