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Из Перми запускают регулярные авиарейсы в Ереван

Из Перми запускают регулярные авиарейсы в Ереван

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять полеты из Перми в Ереван (Армения). Получено разрешение на выполнение регулярных рейсов. Документ опубликован на сайте Росавиации.

Планируется, что рейсы будут выполняться трижды в неделю. Пока информация о полетах в Ереван в расписании пермского аэропорта отсутствует,передает Арменпресс.

Добавим, в 2019 году из аэропорта «Большое Савино» выполнялись рейсы по 42 направлениям. География полетов расширяется, что положительно сказывается на пассажиропотоке. За 2019 год пермский аэропорт обслужил 1,6 млн пассажиров, побив исторический рекорд.




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БелТА


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