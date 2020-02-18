Србуи Галян на конференции ОБСЕ представила успехи Армении в борьбе с коррупцией

Заместитель министра юстиции Србуи Галян в Вене принимает участие в 28-ой Экономической и экологической конференции ОБСЕ “Стимулировании безопасности, стабильности и экономического роста в регионе ОБСЕ. Предотвращение коррупции и борьба с ней посредством инноваций, прозрачности и оцифровки”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Перед выступлением на тему “Расширение прозрачности посредством представления деклараций о доходах” заместитель министра поблагодарила ОБСЕ за приглашение и за возможность представить армянский опыт, за продолжительное сотрудничество и содействие правительству Армении в работах по борьбе с коррупцией.

Србуи Галян коснулась демократических процессов, произишедших в Армении за последние два года, работ по предотвращению коррупции и борьбе с ней на различных уровнях, подчеркнув, что по сравнению с 2017 годом количество уголовных дел, возбужденных на основе коррупционных преступлений в 2018 году, увеличилось на 60%. Замминистра также представила направления Антикоррупционной стратегии, разработанной с заинтересованными сторонами, выделив из них внедрение механизмов участия и усовершенствование системы декларирования. В связи с этим Србуи Галян сообщила, что система существенно улучшилась, и в настоящее время все высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры, следователи, а также ряд других высокопоставленных должностных лиц и члены их семей электронным способом представляют декларацию о своем имуществе и доходах. В числе других вопросов Србуи Галян коснулась также функций сформированной комиссии по предотвращению коррупции, единой электронной платформы оповещения о коррупционных преступлениях: https://azdararir.am/am/., обеспечения вовлеченности общества в процесс разработки правовых актов www.e-draft.am.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере образования и науки, а также работы по дальнейшему упрощению администрирования посредством непрерывного внедрения электронных инструментов.