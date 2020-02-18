Очередное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено: оно состоится 25 февраля

Заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и остальных 18 февраля было отложено из-за отсутствия переводчика Юрия Хачатурова.

Как передает Арменпресс, председательствующая судья Анна Данибекян сообщила, что перед заседанием была получена информация о том, что переводчик не может явиться из-за проблем со здоровьем.

“По сведениям, полученным накануне, переводчик Цовинар Торосян должна была принять участие в сегодняшнем судебном заседании. Учитывая, что информация о неявке переводчика была получена незадолго до судебного заседания, суд не имел возможности обеспечить участие другого переводчика, и в отсутствие переводчика невозможно продолжить судебное заседание”, - отметила Данибекян.

Сторона защиты также не смогла пригласить другого переводчика, а в отсутствие последнего суд не нашел возможности продолжить судебное заседание.

В результате судебное заседание было отложено на 13:00 часов 25 февраля.

На данном этапе рассматривается ходатайство адвокатов экс-президента о прекращении уголовного преследования. В частности, адвокаты утверждают, что статья 300.1 УК неприемлема, поскольку статья установлена через год после предполагаемого преступления и не имеет обратной силы. Согласно судебной информационной системе “Даталекс”, по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в том, что он, будучи в 2008 году начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Армения, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в том, что он в 2008 году, будучи заместителем министра обороны Республики Армения и начальником Ереванского гарнизона, при соучастии с другими лицами, свергнул конституционный строй РА.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал президенту РА Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворгян, обвиняется в том, что являясь должностным лицом, выполняющим организационно-диреционные функции в государственном органе, осуществлял действия в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян. А именно: не препятствовал сделке по передаче компании - нерезиденту в РА 100% акций компании со специальными лицензиями на изучение недр, предоставленных этой компании с целью эксплуатации полезных ископаемых. В апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от нее взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.