У здания парламента Грузии в Тбилиси мобилизована полиция, увеличивается число гражданских активистов и представителей оппозиционных партий – зафиксировано несколько случаев столкновений с правоохранителями. С утра проходит акция протеста.

Участники акции, как и накануне, выступают против назначения Ираклия Шотадзе Генеральным прокурором Грузии. Сегодняшняя акция приурочена к заседанию парламентского бюро, на котором определят, когда состоится голосование вопроса на пленарном заседании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

«К сожалению, мы знаем, что они поддержат кандидатуру Шотадзе, поэтому нужно сменить всю вертикаль Иванишвили», - заявил журналистам участвующий в акции один из лидеров «Европейской Грузии" Гига Бокерия.

Активисты и оппозиция недовольны тем, что полицейские не позволяют им, несмотря на наличие у некоторых из них пропусков, пройти в здание парламента и свободно передвигаться по территории.

Митингующие попытались перекрыть проезжую часть на улице Чичинадзе, из-за чего произошли столкновения с полицией, требованиям которой освободить улицу участники акции не подчинились.

Манифестанты устроили так называемый "коридор позора" для депутатов от большинства и сопровождали их свистом и оскорбительными возгласами.

Накануне парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал кандидатуру Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора, что вызвало возмущение оппозиции.

Кандидатуру бывшего Генерального прокурора 7 февраля выдвинул Прокурорский совет. В ходе тайного голосования за него проголосовали 11 из 12 представителей совета.

Ираклий Шотадзе в свои 36 лет успел три года проработать на должности генерального прокурора Грузии – с ноября 2015 по май 2018 года.



