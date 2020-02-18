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ЕС может ввести ограничительные меры против соцсетей, которые откажутся от цензуры

ЕС может ввести ограничительные меры против соцсетей, которые откажутся от цензуры

Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом.

"Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы [Еврокомиссия] будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер", - заявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Бретон также подчеркнул, что диалог с Цукербергом был "очень позитивным", и выразил уверенность, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора.

 

 




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БелТА


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