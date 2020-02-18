Карен Григорян за тур до окончания турнира “Santiago Masters” стал победителем

Гроссмейстер Карен Григорян за тур до завершения “Santiago Masters” досрочно стал победителем турнира.

Как передает Арменпресс, в предпоследнем, 8-м туре одноименного турнира в Сантьяго Карен Григорян одержал победу и, набрав 7 очков из 8 возможных, обошел всех. Шахматист, вышедший на второе место, имеет 5,5 очков.

Турнир проходит по швейцарской системе и состоит из 9 туров. Он завершится 19-го февраля.