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Карен Григорян за тур до окончания турнира “Santiago Masters” стал победителем

Карен Григорян за тур до окончания турнира “Santiago Masters” стал победителем

Гроссмейстер Карен Григорян за тур до завершения “Santiago Masters” досрочно стал победителем турнира.

Как передает Арменпресс, в предпоследнем, 8-м туре одноименного турнира в Сантьяго Карен Григорян одержал победу и, набрав 7 очков из 8 возможных, обошел всех. Шахматист, вышедший на второе место, имеет 5,5 очков.

Турнир проходит по швейцарской системе и состоит из 9 туров.  Он завершится 19-го февраля.




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БелТА


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