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Вышел трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Спилберга

Вышел трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Спилберга

Стриминговая платформа Apple TV+ представила трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга. Сам режиссер выступил в качестве исполнительного продюсера шоу. Также над сериалом работали Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, знакомые зрителям по "Остаться в живых", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оригинальный сериал выходил в США на телеканале NBC в 1985-1987 годах. Всего было показано два сезона. Постановщиками некоторых серий выступали как сам Спилберг, так и Мартин Скорсезе и Роберт Земекис. Сериал был номинирован на 12 премий Emmy, получив в итоге пять наград.

Новый сериал выйдет 6 марта на Apple TV+. 

 




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БелТА


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