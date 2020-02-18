В Конституционном суде рассматривается вопрос гарантирования прав служащих полиции

В Конституционном суде началось очередное открытое заседание, на котором рассматриваются заявления Защитника прав человека и административного суда РА по вопросу гарантирования прав служащих полиции.

Как передает Арменпресс, в заседании принимают участие 8 судей. Отсутствует судья Ваге Григорян.

Будет рассмотрено дело об определении вопроса соответствия Конституции части 1 статьи 16.1 Закона РА “О службе в полиции”, абзаца 2 части 9 статьи 43, части 1 статьи 16.1 Закона РА “Об утверждении дисциплинарного устава Полиции РА”.

Будет рассмотрен также пункт 7 части 1 статьи 39 Закона РА “О службе в полиции” (согласно которому служащему полиции запрещается быть членом религиозной организации) - дело об определении вопроса соответствия Конституции в письменной форме.

В заседании КС участвует также Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По мнению Защитника прав человека, проблема в том, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении служащего полиции действующим законодательством, последний одновременно лишается возможности выплаты зарплаты, освобождения от службы в полиции по собственной инициативе, а также назначения на другую должность, за исключением научной, педагогической и творческой работы.