Барекендан в Армении отметят большими праздниками

В рамках праздника Барекендана (Масленица), символизирующего радость и веселье, в Ереване ожидаются интересные празднества: концертные программы, выставка-продажа, этнографические песни и танцы.

В беседе с корреспондентом Арменпресс духовный пастырь кафедральной церкви Сурб Саркис Араратской патриаршей епархии и Молодежных союзов Армянской апостольской церкви иерей Петрос Маилян отметил, что праздник Барекендана отмечается 23 февраля, а 24 февраля начинается Великий пост.

“Обычно Барекендан называют кануном Великого поста. Барекендан - напоминание о счастье человека, которым наслаждались Адам и Ева в раю. Это также пример райской жизни, в которой человеку было дано право вкушать все плоды, кроме плода с дерева познания добра и зла. Адам и Ева вкусили этот плод, в результате чего были изгнаны из рая. Самый большой смысл поста заключался в том, что вкушение этого плода было запрещено. Великий пост имеет семь воскресений, воскресенье после Масленицы - воскресенье изгнания из рая”, - рассказал Петрос Маилян.

По словам тер Петроса, армянский народ в основном связывает Великий пост с изменением рациона, в то время как в период Великого поста нужно не только отказываться от некоторых блюд, но и от плохих привычек - болтовни, ругательств, лжи, воровства и других грехов. “Если вы удаляете из рациона некоторые блюда, но не отказываетесь от вредных привычек, все становится бесполезным. В отличие от Великого поста, в день Барекендана поощряются торжества и веселье. Когда-то в селах организовывали большие праздники. Для возрождения всего этого молодежь нашей епархии при содействии мэрии Еревана 23 февраля в 13:00 соберется у кафедральной церкви Сурб Саркис, где будут выступать этнографические ансамбли, воспитанники культурных центров разных административных районов. От церкви мы пройдем к площади Свободы, где запланировано большое мероприятие”, - сообщил тер Петрос и добавил, что будут проведены показательные соревнования по борьбе кох, национальные игры, театральные представления, будут выступать этнографические танцевальные группы, которые представят обряды, посвященные Барекендану.

Иерей Петрос Маилян подчеркнул, что участие общественности в празднике всегда очень велико. Люди с большим воодушевлением участвуют в этом празднестве, ждут его. Празднование Барекендана уже укрепилось в обществе. Нам часто звонят, уточняют, когда и какие мероприятия мы можем инициировать. Он стал действительно любимым праздником”, - отметил тер-Петрос и пригласил всех принять участие в празднике.

Барекендан означает доброе существование, добрую жизнь. Этот день радости и развлечений, напоминает о райской жизни Адама и Евы, когда они жили в наслаждении и беззаботности. Ранее это был языческий праздник, который проходил в феврале или в начале марта. Праздник, вероятно, имел отношение к началу весны. И не случайными были развлечения, которые имели смысл радостно встречать просыпающуюся природу, оживлять людей. Люди желали друг другу доброй жизни. В дальнейшем христианство адаптировало его и сделало праздником, предшествующим Великому посту, который отмечался застольем, массовыми играми, соревнованиями, театральными играми, танцами и т. д. Он длился две недели, непосредственно следуя за праздником Св. Саркиса и завершался Большим постом. Воскресение, предшествующее посту – сам Барекендан. Важный смесл и значение поста людям показал Иисус Христос. Он провел в пустыне 40 дней. Люди соблюдают Великий пост по примеру Иисуса Христа. К 40 дням Великого поста прибавились и 9 дней, предшествующих Пасхе, и он длится 49 дней. Великий пост заканчивается Пасхой Праздником Воскресения Иисуса Христа.