Бако Саакян принял Акопа Аршакяна

18 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акопа Аршакяна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития наукоемких сфер в Арцахе и взаимодействия двух армянских государств в этом контексте.