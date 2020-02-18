СМИ: в Китае отменили премьеру нового фильма о Бонде

В Пекине из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает журнал Variety. Также отменен рекламный тур по Китаю.

Исполнителю главной роли Дэниелу Крэйгу и другим актерам рекомендовали воздержаться от посещения КНР из-за вспышки заболевания.

Как отмечается, Китай является одним из наиболее важных зарубежных рынков для фильмов об агенте MI6. Предыдущая серия бондианы "007: СПЕКТР" режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн, в Китае она собрала $84 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

"Не время умирать" выйдет в прокат в России 9 апреля, в США - 10 апреля. Джеймса Бонда в последний раз сыграл Дэниел Крэйг. Всего он исполнял роль суперагента в пяти фильмах.